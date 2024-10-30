Kamala Harris'ten bir garip seçim kampanyası: Oyunculara ulaşmak için Fortnite'ı kullandı

30 Ekim 2024 13:46 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 14:41

ABD Başkanlık seçimlerine günler kaldı. Parti adayları kampanyalarına hız kesmeden devam ederken Demokrat Parti Adayı Kamala Harris ve Minnesota Valisi Tim Walz değişik bir kampanyaya imza attı. Video oyunu severlerin dikkatini çekmek isteyen ikili, popüler video oyunu Fortnite'ta Özgürlük Kasabası adını verdikleri bir harita yayımladı.

ABD Başkanlık seçimlerine sayılı günler kaldı. Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris ile Minnesota Valisi Tim Walz'ın başını çektiği Demokrat adaylar, sevilen popüler video oyunu Fortnite'ta kendi haritalarını oluşturdu. Harris ve Walz, kampanya kapsamında oyuncuların oylarına talip oldu.

Fortnite oyuncuları Harris/Walz haritasına 733155366547 kodunu girerek erişebiliyor. Haritanın adı Freedom Town USA (Özgürlük Kasabası ABD) ve piyasaya sürüldüğünden bu yana Fortnite'ın siyasette kullanıldığı en keskin an olabilir. Harris'in ekibi ayrıca Özgürlük Kasabası için vatansever kıyafetler giyen bazı savaşçıları da içeren bir fragman yayınladı.

YAYIMLANAN HARİTADA VAATLERE DE YER VERİLDİ

Özgürlük Kasabası, Harris'in küçük işletmelere ve ilk kez ev sahibi olanlara yönelik kampanya vaatlerinin yanı sıra uygun fiyatlı konutlara odaklanma vaadini de içerecek şekilde planlandı. Ayrıca bazı ünlü Fortnite içerik üreticilerinin Özgürlük Kasabası'nda özel yayınları olacak.

Harris kendisi çok fazla oyun oynamasa da Minnesota Valisi Tim Walz, 20 yıl kadar önce özellikle Crazy Taxi oyunu için büyük bir Sega Dreamcast hayranı olduğunu ifade etti. Bu haftanın başlarında Walz, Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ile bir yayına katılırken Crazy Taxi oynadı. Bu sırada Walz, bir video oyunu geliştiricisinin valiyi oynanabilir bir karakter olarak içeren bir Crazy Taxi modu yaptığını dile getirdi.