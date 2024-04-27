Kamboçya'da askeri mühimmat infilak etti! Onlarca asker hayatını kaybetti

27 Nisan 2024 16:58 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 17:07

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Facebook sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, ülkenin Kampong Speu bölgesindeki askeri üste mühimmatın infilak etmesi sonucu 20 askerin hayatını kaybettiğini ve yaralıların olduğunu bildirdi.

HÜKÜMET TAZMİNAT ÖDEYECEK

Askerlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Başbakan Hun Manet, hükümetin olayda ölen ve yaralananlar askerler için tazminat ödeyeceğini açıkladı.

Öte yandan, patlamanın nedeni henüz belirtilmedi.