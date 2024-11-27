Kamyon şoförü hayatının şokunu yaşadı! Ufak bir arıza 10 milyon TL'lik zarara yol açtı

27 Kasım 2024 10:22 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 10:47

ABD'nin Idaho eyaletinde bir kamyon şoförü hayatının şokunu yaşadı. 300 bin dolar (10 milyon 400 bin TL) değerindeki nadir bulunan klasikleşmiş Lamborghini Diablo'yu kamyona yükleme sırasında araçtan düşürdü.

ABD​'nin Idaho eyaletinde bir kamyon şoförü ufak bir arıza nedeniyle hayatının şokunu yaşadı. Ülkede hızla gündem olan kazanın fotoğrafları internete sızdırıldı.

Dünyada az sayıda bulunan 300 bin dolar (10 milyon 400 bin TL) değerindeki Lamborghini​ markasının Diablo VT modelinin kamyondan düşmesi birçok klasik araç severin içini bir hayli acıttı.

ESKİ ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kamyonun ilk sahibi olan şirket Intercity Lines, kamyonu yıllar önce satarak ellerinden çıkardıklarını ve "hiçbir şekilde kamyonla bağlantılarının olmadığını" ifade etti.

Bir şirket temsilcisi, bu tür römorkların "sürekli bakım" gerektirdiğini ifade ederek, bu tür kazaları önlemek için kendi filolarına her 30 ila 60 günde bir servis verdiklerini belirtti.

Kazanın temel nedeni olarak kamyonun hidrolik asansörünün arızalanması görünüyor, buna kanıt olarak asfaltta biriken hidrolik sıvı gösteriliyor.