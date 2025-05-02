Kamyondan dökülen metal dökümler ortalığı savaş alanına çevirdi! 300'den fazla aracın lastikleri patladı

Avusturalya’da sabah saatlerinde 750 kg keskin metal döküm ülkenin en işlek otoyollarından birine saçıldı. Yaşanan olayın ardından şehir içi ulaşım trafiğe kapatıldı. Yeni Güney Galler eyalet polisi, olayın sabahın erken saatlerinde M1 Pasifik Otoyolunda meydana geldiğini ve 300'den fazla aracın lastiklerinin patladığını bildirdi.

Eyalet Otoyol Devriye Komutanı Howard Collins düzenlediği basın toplantısında otoyolun yeniden açılmasının "birkaç saatten fazla" süreceğini dile getirerek, "Bu sadece bir yol süpürme aracıyla yapılacak bir şey değil. Bazı manyetik cihazlar kullanıyoruz. Otoyolun içindeki gömülü metali çıkarıyoruz. Bu uzun zaman alıyor" ifadelerini kullandı.

FARK EDİLENE KADAR 30 KM YOL KAT ETTİ

Collins, kamyonun metal dökümlerin yola döküldüğü fark edilene kadar 30 kilometreden fazla yol kat ettiğini kaydederek, "Yaklaşık 300 araç bir kamyonun arkasından dökülen ve 30 km boyunca yayılan en az 750 kilogramlık fazla metal dökümden etkilendi" dedi.

Kazaya karışan kamyonun sahibi olan nakliye şirketi NJ Ashton tarafından açıklama yayınlandı. Yapılan açıklamada kaza nedeniyle özür dileyerek, "Yaşananların tüm sorumluluğunu üstleniyoruz ve neden olunan her türlü hasar ve aksaklık için çok üzgünüz. Bunun nasıl meydana geldiğini hala tam olarak anlamış değiliz" ifadeleri kullanıldı.