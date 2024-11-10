Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Kamyonetle geldiler, gece kulübünde katliam yaptılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kamyonetle geldiler, gece kulübünde katliam yaptılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Kasım 2024 13:11 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 13:33

Meksika'nın Queretaro eyaletinin başkenti Santiago de Queretaro'da kamyonetle gelen uzun namlulu silahlara sahip saldırganlar bir gece kulübünde katliam yaptı. Saldırı sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da sıkça yaşanan silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Queretaro eyaletinin başkenti Santiago de Queretaro'da kamyonetle bir gece kulübünün önüne gelen uzun namlulu silahlara sahip saldırganlar, içeriye girerek rastgele ateş açmaya başladı.Kamyonetle geldiler, gece kulübünde katliam yaptılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

 Los Cantaritos gece kulübünde gerçekleşen silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybederken, en az 7 kişi de yaralandı.

Queretaro Güvenlik Departmanı Şefi Juan Luis Ferrusca yaptığı açıklamada, "Acil servis ekipleri olay yerine ulaştı ve uzun namlulu silahlı en az 4 kişinin bir kamyonete bindiğini doğruladı" ifadelerine yer verildi.

Kamyonetle geldiler, gece kulübünde katliam yaptılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

KAMYONETİ SALDIRI SONRASI ATEŞE VERDİLER

Bir şüphelinin gözaltına alındığını belirten Ferrusca, saldırıda kullanılan aracın terk edilmiş ve ateşe verilmiş halde bulunduğunu söyledi.

Kamyonetle geldiler, gece kulübünde katliam yaptılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...