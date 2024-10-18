Kamyonla otomobil çarpıştı: 4 kişi öldü! Olay yerinde orantısız patlayan havai fişeklerin gizemi sonradan çözüldü

18 Ekim 2024 14:48 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 15:15

Rusya'nın Amur bölgesinde bir otomobil ve kamyon çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti. Kamyonun havai fişekle dolu olması nedeniyle kaza alanı, olayı bilmeyenler için kutlama yapılıyormuş gibi gözüktü.

Rusya​'nın Amur bölgesinde bulunan Vozzhaevka köyünde bir otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada 2'si çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza​ nedeniyle devrilen kamyonun taşıdığı havai fişekler, sanki bir kutlama yapılıyormuş gibi gökyüzünü aydınlattı. Feci kaza nedeniyle yükselen alevler ve dumanlara, havai fişekler de eklendi.

GÖKYÜZÜNÜ HAVAİ FİŞEKLER AYDINLATTI

Havai fişeklerin patlaması orantısız bir şekilde etrafa saçılarak patlaması nedeniyle elektrik kabloları da zarar gördü. Köy karanlığa bürünürken ortalığı kaza nedeniyle ortaya çıkan yangın ve havai fişekler aydınlattı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri geldi. Havai fişeklerin patlaması nedeniyle ekiplerin müdahalesi zorlaştı.

Köylüler, patlamalardan bir kediyi kurtarırken, kamyondaki havai fişeklerin yılbaşı kutlamaları için hazırlandığı öğrenildi.