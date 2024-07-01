Kan donduran cinayet: Kaçırıp öldürdüler, ceset parçalarını sattılar!

01 Temmuz 2024 09:45 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 10:41

Güney Afrika'da kaçırılan 54 yıllık evli çift Gillian ve Tony Dinnis, akılalmaz bir cinayetin kurbanı oldular. 22 yaşındaki Lungelo Mkhize, yaşlı çiftin vahşice katledildiğini itiraf etti.

İtirafçı olan Lungelo Mkhize'nin, Dinnis çiftinin çiftliğinde 2 yıl boyunca çalıştığı ortaya çıktı. Polis memuru Johannes De Lange, olaya karışanların 3 kişi olduğunu söyledi.

CESET PARÇALARINI PARAYLA SATTILAR

Kan donduran cinayette, katillerin vücut parçalarını kestiği, parçaları para karşılığında sattıkları ortaya çıktı. Mahkeme, vücut parçalarının 2.175 euro'ya satıldığı iddiasını araştırırken gelen itirafın ardından Mkhize tutuklandı.

İlk olarak yeterli delil olmaması nedeniyle bir kişi serbest kaldı fakat Mkhize'nin itirafları olayı değiştirdi. Serbest bırakılan kişi, yeniden tutuklandı.

30 YIL ÖNCE GÜNEY AFRİKA'YA TAŞINMIŞLARDI

Öte yandan 4 çocuğunu İngiltere'de okuttuktan sonra, 30 yıl önce Güney Afrika'ya göç eden yaşlı çift, aldıkları bir çiftlik evinde sebze yetiştirip tavuk besleyerek sakin bir hayat yaşamaya başlamıştı.