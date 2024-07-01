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Kan donduran cinayet: Kaçırıp öldürdüler, ceset parçalarını sattılar!

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
01 Temmuz 2024 09:45 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 10:41
Kan donduran cinayet: Kaçırıp öldürdüler, ceset parçalarını sattılar!

Güney Afrika'da kaçırılıp, öldürülen İngiliz çiftin cesetlerinin parçalanıp, 2 bin euro karşılığında satıldığı iddia edildi. 

Güney Afrika'da kaçırılan 54 yıllık evli çift Gillian ve Tony Dinnis, akılalmaz bir cinayetin kurbanı oldular. 22 yaşındaki Lungelo Mkhize, yaşlı çiftin vahşice katledildiğini itiraf etti. 

İtirafçı olan Lungelo Mkhize'nin, Dinnis çiftinin çiftliğinde 2 yıl boyunca çalıştığı ortaya çıktı. Polis memuru Johannes De Lange, olaya karışanların 3 kişi olduğunu söyledi. 

Kan donduran cinayet: Kaçırıp, öldürdüler, ceset parçalarını sattılar! - 1. Resim

CESET PARÇALARINI PARAYLA SATTILAR

Kan donduran cinayette, katillerin vücut parçalarını kestiği, parçaları para karşılığında sattıkları ortaya çıktı. Mahkeme, vücut parçalarının 2.175 euro'ya satıldığı iddiasını araştırırken gelen itirafın ardından Mkhize tutuklandı.

İlk olarak yeterli delil olmaması nedeniyle bir kişi serbest kaldı fakat Mkhize'nin itirafları olayı değiştirdi. Serbest bırakılan kişi, yeniden tutuklandı. 

Kan donduran cinayet: Kaçırıp, öldürdüler, ceset parçalarını sattılar! - 2. Resim

30 YIL ÖNCE GÜNEY AFRİKA'YA TAŞINMIŞLARDI

Öte yandan 4 çocuğunu İngiltere'de okuttuktan sonra, 30 yıl önce Güney Afrika'ya göç eden yaşlı çift, aldıkları bir çiftlik evinde sebze yetiştirip tavuk besleyerek sakin bir hayat yaşamaya başlamıştı. 

Kan donduran cinayet: Kaçırıp, öldürdüler, ceset parçalarını sattılar! - 3. Resim

Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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