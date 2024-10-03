Kan donduran cinayet! Kadınları katledip domuzlara yedirdi

03 Ekim 2024 08:56 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 09:08

Güney Afrika'da beyaz bir çiftçi ve iki işçisi tarafından vurulan iki kadının domuzlara yedirildiği ileri sürüldü. Hayatını kaybeden iki siyahı kadının davası ülkede büyük bir öfkeye yol açtı.

Güney Afrika​'da, beyaz bir çiftçi ve iki işçisi tarafından vurularak domuzlara yedirildiği ileri sürülen iki siyahi kadının davası ülkede büyük öfkeye yol açtı.

45 yaşındaki Maria Makgato ve 34 yaşındaki Lucia Ndlovu, Ağustos ayında Güney Afrika'nın kuzeyindeki Limpopo eyaletine bağlı Polokwane yakınlarındaki bir çiftlikte yiyecek bir şeyler ararken vurulup öldürüldü. Delilleri yok etmek için cesetlerin domuzlara yedirildiği ileri sürüldü.

60 yaşındaki çiftlik sahibi Zachariah Johannes Olivier, işçileri Adrian de Wet ve William Musora isimli çalışanlara cinayet suçlaması yöneltildi.

IRKSAL GERGİNLİĞİ ARTIRIYOR

Silahla öldürülen Makgato'nun kardeşi Walter Mathole, olayın Güney Afrika'da siyahlar ve beyazlar arasındaki ırksal gerginliği daha da artırdığını ifade ederek, "Zanlıların kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilirse geceleri daha rahat uyuyabilirim" sözlerine yer verdi.

Polokwane'deki mahkeme önünde protesto düzenleyen göstericiler, şüphelilerin kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedilmesini talep eden pankartlar taşıdı.

Kefalet duruşmasının 6 Kasım'a ertelediği ve şüphelilerin gözaltında kalmaya devam edeceği belirtildi.