Kan donduran katliam! Çocuklarının kafasını küvete attı: Sokağa çıkıp çırılçıplak şarkılar söyledi

10 Kasım 2024 16:28 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 17:05

Fransa'ya bağlı Guadeloupe adasında yaşayan bir kadın kendi çocuklarının kafasını kesip küvete attı. Kan donduran olay sonrası 'hezeyan halinde' bulunan kadın psikiyatri hastanesine yatırıldı.

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Güney Karayip Denizi'nde Fransa'ya bağlı Guadeloupe adasında yaşayan bir kadın, iki küçük çocuğunun başını kesip banyo küvetine bıraktıktan sonra " çıplak bir şekilde sokaklarda şarkı söylerken" bulundu.

Polis tarafından şoklanan kadın, bir psikiyatri hastanesine yatırıldı. Kadının 4 yaşında ve 13 aylık iki küçük çocuğu salı günü sabaha karşı 03:25 sıralarında babaları tarafından Sainte-Rose'daki evlerinde küvetin içinde bulundu.

"HEZEYAN HALİNDE" BULUNDU

Çocukların babası korkunç görüntü karşısında acil servisi aradı. Harekete geçen acil servis ekipleri anneyi "hezeyan halinde" bularak gözaltına aldı. Yapılan işlemler sonrası anne psikiyatrik tedavi merkezine yatırıldı.

Çeşitli haber kaynakları iki çocuğun öldüğünü bildirirken, Fransız Le Parisien gazetesi kadının tutarsız olduğunu ve polis tarafından sorgulandığında eylemlerinin nedenlerini açıklayamadığını paylaştı.

Savcı Caroline Talbo, annenin önce gözaltına alındığını, daha sonra akli dengesinin yerinde olmaması nedeniyle serbest bırakıldığını ve o zamandan beri hastaneye yatırıldığını söyledi. Talbo, olay yerinde kesici bir alet bulunduğunu ve analiz için gönderildiğini de sözlerine ekledi.

İki kurbanın babasının danışmanlık ve destek aldığı ve acil servislerin şok nedeniyle olay yerinde tedavi uyguladığı bildirildi.