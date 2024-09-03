Kan donduran olay! 10 yıl boyunca eşini uyuşturup başkalarına tecavüz ettirdi

03 Eylül 2024 11:23 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 11:50

Fransa'da 71 y aşındaki Dominique Pélicot, eşi Gisele Pélicot'u defalarca uyuşturarak bilincini kaybetmesini sağladı ardından internet üzerinden tanımadığı erkeklerle iletişime geçerek onları evine davet etti. Eve gelen tanımadığı erkekler, adamın eşine cinsel saldırıda bulundu.

Kadının avukatları, müvekkillerinin bu süreçte yaşananlardan tamamen habersiz olduğunu belirtti. Soruşturma kapsamında polis, 72 farklı erkeğin en az 92 tecavüz vakasına karıştığını belirledi. Kimlikleri belirlenen 50 kişi sanıkla birlikte yargılanıyor.

BBC'nin haberine göre; mağdur kadının, olayla ilgili hiçbir şey bilmediği ve 2020 yılında polisin bilgilendirmesi üzerine yaşananlardan haberdar olduğu aktarıldı. Avukatı, bu davanın kadın için "korkunç bir sınav" olacağını ve ilk kez bu saldırıların video kayıtlarını izleyeceğini söyledi.

BİLİNÇSİZ HALDE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAF VE VİDEO BULUNDU

Polis, sanığın Eylül 2020’de bir alışveriş merkezinde kadınların etek altını gizlice çekerken yakalanması üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, adamın bilgisayarında eşine ait yüzlerce bilinçsiz halde çekilmiş fotoğraf ve video buldu.

Bu görüntülerin, çiftin evinde gerçekleşen çok sayıda cinsel saldırıyı gösterdiği öne sürülüyor. Saldırıların 2011 yılında başladığı düşünülüyor. Dominique Pélicot, bu saldırıları kaydettiğini de itiraf etti.

Davada sanığın, 1991’de işlenen bir cinayet ve tecavüz suçlamasıyla da yargılandığı belirtildi.