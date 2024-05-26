Kan donduran olayda yeni gelişme: Seri bebek katili hemşirenin cezası değişti

26 May 2024 09:37 - Güncelleme : 26 May 2024 09:47

İngiltere'nin Chester şehrinde 2015-2016 yıllarında hastanenin yenidoğan ünitesinde 7 bebeği öldürmekten, 6 bebeği öldürmeye teşebbüsten suçlu bulunan hemşire Lucy Letby'in müebbet hapsi, ömür boyu hapse çevrildi.

Britanya Temyiz Mahkemesinin 3 yargıçtan oluşan heyeti, hemşirenin temyiz başvurusunu da reddetti.

EVİNDEN NOTLAR ÇIKMIŞTI

5'i erkek, 2'si kız 7 bebeği öldürmekle, 10 bebeği de öldürmeye teşebbüsle yargılanan hemşire Lucy Letby'nin evinde yapılan aramada, kendi el yazısıyla yazılmış bazı notlar bulunmuştu.

Hemşire Letby'nin notlarında ''Hangi iddialar kim tarafından yapıldı?", "Yorumlarını destekleyecek yazılı delilleri var mı?" gibi ifadelere yer verdiği kaydedilmişti. Notların birinde "Yanlış bir şey yapmadım ve ellerinde kanıt yok, neden saklanmak zorundayım?" ifadesinin yazılı olduğu, bir diğer notta ise "Ben kötü biriyim.", "Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm." şeklindeki ifadelerin yer aldığı belirtilmişti.

NELER OLMUŞTU?

Öte yandan hemşireye yöneltilen suçlamalar kontes Chester hastanesinde 2015-2016 yılları arasında şüpheli bebek ölümlerinin araştırılmasıyla ortaya çıkmıştı. Hastane yönetiminin başlattığı soruşturmada bebek ölümlerinin hep Lucy Letby'nin nöbetçi olduğu sırada gerçekleştiği belirlenmişti.

Polisin devreye girmesiyle Letby'nin bebekleri vücutlarına insülin veya hava vererek öldürdüğü sonucuna varılmıştı. Polis, hemşirenin çocuklara eziyet ederek öldürdüğü tespitinde de bulunmuştu.