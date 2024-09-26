Şoke eden sözleşme! 6'lı alkol paketine karşılık bebeklerini sattılar

26 Eylül 2024 09:42 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 09:50

ABD'nin Arkansas eyaletinde 21 yaşındaki Darien Urban ve 20 yaşındaki Shalene Ehlers'in, Rogers ilçesindeki bir kamp alanında 6'lı alkol paketi karşılığında bebeklerini satışa sundukları ileri sürüldü. Yapılan incelemeler sonucu olayın kan donduran detayları ortaya çıktı.

Yetkililer, bir çiftin 2 aylık oğullarını 6'lı alkol paketi ve nakit para karşılığında satmaya çalışmakla suçlandığını söylüyor. Ebeveynler 21 yaşındaki Darien Urban ve 20 yaşındaki Shalene Ehlers'in, bebeklerini ABD'nin Arkansas​ eyaletinde yer alan Rogers ilçesinde bulunan bir kamp alanında satışa sundukları ve gece alkol aldıkları ileri sürüldü.

Raporlar, bir kişinin bölgedeki Benton County Şerif Ofisi'ni aradığını ve “6'lı alkol paketi karşılığında bebekten vazgeçmeye çalıştıklarını ve daha sonra bebek için bin dolar (34 bin 140 TL) istediklerini” bildirdiğini ileri sürüyor.

Law&Crime'a göre, her ikisi de, reşit olmayan bir kişinin refahını tehlikeye atmak ve reşit olmayan bir kişiden vazgeçmek için bedel kabul etmeye çalışmakla suçlanıyor. Çiftin ayrıca bebek üzerindeki haklarından feragat etmek için bir sözleşme imzaladıkları da ileri sürüldü.

"HAKLARIMIZI DEVREDİYORUZ"

İddiaya göre sözleşmede şöyle yazıyordu:

“Biz Darien Urban ve Shalene Ehlers, Cody Nathaniel Martin'e 21.09.24 tarihinde bin dolar karşılığında erkek çocuğumuz üzerindeki haklarımızı devrediyoruz. Feragatname: Bunu imzaladıktan sonra ikinizin de fikrini değiştirmek ve bir daha asla iletişime geçmek yok.”

Polisin ayrıca Urban ve Ehler'in bebeği satın almaya çalıştığı ileri sürülen adamla sözleşme imzalarken çekilmiş cep telefonu görüntülerini de ele geçirdiği iddia ediliyor. Yeminli ifadeye göre Ehler'in başka bir çiftin kamp aracına yaklaşarak onlardan alkol istediği de iddia edildi.

Çiftin teklifi reddetmesi üzerine anne evden ayrılmış, ancak Ricky Crawford adında bir adam bebeği bir gece tutması karşılığında alkol teklif etmiştir.

BEZ ÇANTANIN İÇİNDE VERDİLER

Crawford'un bebeğin iyiliğinden endişe duyduğunu ve onu bir geceliğine Urban ve Ehler'in elinden almak istediğini söylediği iddia ediliyor. Yeminli ifadede şöyle deniyor:

“Bebeği bir geceliğine alıp alamayacağını sordu ve karşılığında Urban ve Ehlers'a birkaç kutu alkol verdi. Urban ve Ehlers kabul ettiler ve bebeği bir bez çantanın içinde verdiler."

“Daha sonra bebeği kamp alanındaki başka bir karavanda Martin'e getirdi. Ehlers ve Urban daha sonra aynı karavana gelerek Martin ve Crawford ile konuştular ve mektubu imzaladılar.”

Bir dedektif yeminli ifadesinde şöyle yazdı: “Soruşturmanın bütününe dayanarak, hem Urban hem de Ehler'in reşit olmayan çocuklarını başlangıçta açıkça sarhoş bir erkekle ve nihayetinde tanımadıkları biriyle terk ederek önemli bir ölüm veya ciddi fiziksel yaralanma riski oluşturduklarına inanılmaktadır.”