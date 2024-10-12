Kan donduran vahşet! ABD polisi neye uğradığını şaşırdı: Annesini öldürüp parçaladı sonra pişirdi

12 Ekim 2024 15:04 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 15:09

ABD'de tüyleri diken diken eden cinayet olayı yaşandı. ABD'nin Kentucky eyaletinde bir ikamette parçalanmış ceset ve organlar bulundu. ABD polisi kan doduran cinayette beden parçalarının pişirildiğine şahit oldu.

ABD'nin Kentucky​ eyaletinde geçtiğimiz Çarşamba günü kan donduran bir cinayet​ yaşandı. ABD polisi Mount Olivet'teki Brierly Ridge Yolu üzerindeki bir ikamette parçalanmış ceset​ olduğuna dair ihbar aldı. Kentucky Eyalet Polisi memurları, olay yerinde bir ceset ve pişmiş vücut parçaları buldu. Polis maktülün 32 yaşındaki kızı Torilena May Fields'a ulaşmaya çalıştı ancak sonuç alamadı.

CANSIZ BEDEN BULUNDU

Trudy'nin cansız bedenini bulan ev çalışanı, 32 yaşındaki Torilena'nın önceki akşam evde olduğunu onlara büyü yaptığını ve çok agresif davrandığını söyledi.

Yetkililer ihbarnameye göre, eve vardıklarında evin etrafında parçalanmış ceset bölümleri, diğer kanlı eşyalar ve çimenlerde sürüklenme izleri fark etti.

FIRINDA PİŞİRİLMİŞ

Katlanmış vaziyette bulunan yatağın içinde çok sayıda beden parçası ve organ bulunduğu polis tutanaklarına geçti. Ancak olay yerini inceleyen polisler asıl şoku mutfağa girdiklerinde yaşadı. Mahkeme kayıtlarına göre polis, tencerenin içinde de ceset parçaları buldu. Üstelik hala sıcak olan tencerenin içindeki parçaların fırında pişirilmiş olduğu belirlendi.