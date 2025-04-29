Kanada ordusu alarma geçti! Karargahı kazlar bastı

Kanada Savunma Bakanlığı, başkent Ottawa'da yer alan merkez binası için uyarıda bulundu. Yayınlanan uyarıda kazların saldırgan davranışlarına karşı askerlerin kazlara yaklaşmaması, dokunmaması ve beslememesi gerektiğini ifade etti.

Kanada Savunma Bakanlığı (DND), ülkenin başkenti Ottawa'daki merkez binasında personeline yönelik dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Yayınlanan uyarı kapsamında bakanlık, bölgeyi istila eden yerli Kanada kazlarının saldırgan davranışlarına karşı asker ve sivil çalışanları dikkatli olmaya çağırdı.

"KAZLARA YAKLAŞMAYIN" UYARISI

Ottawa Citizen gazetesinin haberine göre, DND Sözcüsü Nick Drescher Brown tarafından personele gönderilen e-posta uyarısında, kazlara yaklaşılmaması, dokunulmaması ve beslenmemesi gerektiği ifade edildi. Uyarıda, kazların özellikle yuvalama döneminde tehdit algıladıklarında saldırganlaştığı hatırlatıldı.

PERSONELLERE TALİMAT VERİLDİ

Personelden, saldırgan davranış gösteren bir kazla karşılaşıldığında panik yapmamaları ve "sakin bir şekilde geri çekilmeleri" istendi. Talimatta, "Kaz size doğru gelirse veya tıslarsa, kollarınızı yukarı kaldırarak kendinizi daha büyük gösterin ve yavaşça uzaklaşın. Göz teması kurmayı sürdürün" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, kaç kazın bölgeyi istila ettiğinin bilinmediğini belirtti. DND daha önce yaptığı açıklamada, Kanada kazlarının koruma altında olduğunu ve yuvalandıktan sonra yerlerinden edilemeyeceklerini dile getirmişti.

"VOLATİL" DURUM OLARAK TANIMLANMIŞTI

Nisan 2023'te CBC'ye konuşan bazı DND personeli, karargahtaki durumu "volatil" (istikrarsız) olarak tanımlamıştı. Toronto Yaban Hayatı Merkezi'ne göre, Kanada kazları zaman zaman yoğun şehir merkezlerinde bile yuva yapabiliyor ve yuvalarını koruma içgüdüsüyle insanlara saldırabiliyor.

ABD merkezli "Geese Relief" şirketi ise internet sitesinde, kaz saldırılarının çoğunlukla hafif yaralanmalara yol açtığını ancak kaçmaya çalışırken düşme sonucu bazı kişilerin "kırık kemik, kafa travması ve duygusal stres" yaşadığını belirtiyor.