Kanada’da anne ve kızı bozayının pençeleriyle öldü! Hayatlarında yeni bir sayfa açmak için taşınmışlardı

Kanada’nın İngiliz Kolumbiyası eyaletinde yer alan Bella Coola bölgesinde akrabalarının haber alamaması ihbarı üzerine başlatılan çalışmalarda anne ve 20 yaşındaki kızının cesedine ulaşıldı. Korkunç olayın arkasında bozayıların saldırısı olabileceği değerlendirildi.



BİRDEN FAZLA BOZAYI OLABİLİR

Kurum müfettişlerinden Jeff Tyre yayınladığı video mesajında, olayda birden fazla ayının yer alıp almadığının henüz netleşmediğini, bölgede yakalanan tüm ayıların değerlendirmeye alınacağını söyledi.



YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTEDİ

Sanat terapisti Jenny Balcarras ve 20 yaşındaki kızı Selah Reed'in bir süre önce yeni bir sayfa açmak için Kanada’nın İngiliz Kolumbiyası eyaletindeki Bella Coola bölgesine taşındığı öğrenildi.

BÖLGEDEKİ AYI SALDIRILARI DEHŞET VERİYOR

Bölgede yaşanan bu olay, yaklaşık bir yıl önce meydana gelen başka bir ayı saldırısını da yeniden gündeme getirdi. Geçen yıl kasım ayında 20 ilkokul öğrencisi ve öğretmenden oluşan bir gruba bozayı saldırmış, olayda bir yetişkin ile üç çocuk ağır yaralanmıştı. Söz konusu saldırıya karışan ayı ise bugüne kadar yakalanamadı.



BESİN BULMAKTA ZORLANIP İNSANLARA KARŞLAŞIYORLAR

Calgary'de faaliyet gösteren ayı güvenliği uzmanı Kim Titchener, sosyal medyada kayıp kişilere ilişkin paylaşımları gördüğünde bölgenin coğrafi özellikleri nedeniyle bir ayı saldırısı yaşanmış olabileceğini düşündüğünü söyledi. Bella Coola'nın hem bozayı hem de siyah ayıların yoğun olarak yaşadığı bir bölge olduğunu belirten Titchener, yerleşim yerlerinin çevresinde ayılarla karşılaşmanın bölge halkı için alışılmadık bir durum olmadığını ifade etti.

Titchener ayrıca, yaşam alanlarının daralması, kuraklık ve iklim değişikliğine bağlı gıda kaynaklarının azalmasının İngiliz Kolumbiyası'ndaki ayıları olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Besin bulmakta zorlanan hayvanların insanlarla daha sık karşı karşıya geldiğini vurguladı.



VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer ise vatandaşlara Snootka patika sisteminin batı bölümüne gitmemeleri yönünde uyarıda bulundu. Saldırının yaşandığı bölgeyle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği, yerel halk ve Nuxalk Kabilesi ile iletişimin devam ettiği aktarıldı.