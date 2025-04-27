Kanada'da araç festival alanına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Kanada'nın Vancouver kentinde her yıl düzenlenen Lapu Lapu festivali sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda çzok sayıda ölü ve yaralı var.

Kanada'nın Vancouver kentinde her yıl düzenlenen Lapu Lapu festivali sırasında bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu alarm verildi.

Reuters'ın aktardığına göre olayda çok sayıda ölü ve yaralı var ancak henüz resmi bir sayı yok. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, olayın kaza mı yoksa kasıtlı bir eylem mi olduğu henüz netlik kazanmadı. Tutuklanan kişinin Asyalı olduğu belirtildi.

Sosyal medyada facianın görüntüleri de yayınlandı.