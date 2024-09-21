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Kanada'da camiye bıçaklı saldırı: Cemaat büyük faciayı önledi

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 Eylül 2024 14:04 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 14:17
Kanada&#039;da camiye bıçaklı saldırı: Cemaat büyük faciayı önledi

Kanada'nın Montreal kentinde bulunan bir camide bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışan 3 kişi yaralandı.

Kanada'nın Montreal şehrinde 24 yaşındaki bir şüpheli​ camiye bıçaklı saldırı​ gerçekleştirdi. O anlarda saldırganı etkisiz hale getirmek isteyen 3 kişi ise yaralandı. Polis​ yetkilileri, 24 yaşındaki şüphelinin olay yerinde gözaltına alındığını duyurdu. Sorguya alınan şüphelinin bugün hakim karşına çıkarılması bekleniyor.

Bölge polis sözcüsü, cuma namazı sırasında meydana gelen saldırıda yaralananlardan birinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

CEMAAT SALDIRGANI KONTROL ALTINDA TUTTU

Yaralananların üçünün de saldırganı yakalamak ve etkisiz hale getirmek isterken hafif bıçak yaraları aldığı, cami​ cemaatinin saldırganı polis gelene kadar kontrol altında tuttuğu kaydedildi.

Kanada'nın en büyük Müslüman insan hakları örgütü olan Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, konudan haberdar olduklarını, daha ayrıntılı açıklama yapılacağını bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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Aylin21 Eylül 2024 14:06

Bu kadar vahşi olaylar olunca insan gerçekten üzülüyor umarım iyileşenler çabuk iyileşir

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