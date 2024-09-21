Kanada'da camiye bıçaklı saldırı: Cemaat büyük faciayı önledi
Kanada'nın Montreal kentinde bulunan bir camide bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışan 3 kişi yaralandı.
Kanada'nın Montreal şehrinde 24 yaşındaki bir şüpheli camiye bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. O anlarda saldırganı etkisiz hale getirmek isteyen 3 kişi ise yaralandı. Polis yetkilileri, 24 yaşındaki şüphelinin olay yerinde gözaltına alındığını duyurdu. Sorguya alınan şüphelinin bugün hakim karşına çıkarılması bekleniyor.
Bölge polis sözcüsü, cuma namazı sırasında meydana gelen saldırıda yaralananlardan birinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
CEMAAT SALDIRGANI KONTROL ALTINDA TUTTU
Yaralananların üçünün de saldırganı yakalamak ve etkisiz hale getirmek isterken hafif bıçak yaraları aldığı, cami cemaatinin saldırganı polis gelene kadar kontrol altında tuttuğu kaydedildi.
Kanada'nın en büyük Müslüman insan hakları örgütü olan Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, konudan haberdar olduklarını, daha ayrıntılı açıklama yapılacağını bildirdi.
Bu kadar vahşi olaylar olunca insan gerçekten üzülüyor umarım iyileşenler çabuk iyileşir