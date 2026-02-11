Kanada'da okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kategoriler
Kanada'nın batısında yer alan Britanya Kolombiyası eyaletinde bir lisede ve çevresinde silahlı saldırı düzenlendi.
Lisede 6 kişinin cansız bedeni bulundu. Bir kişi hastaneye kaldırılırken yolda can verirken, 2 kişi ise mahallenin başka noktalarında ölü bulundu.
Saldırıda 20'den fazla kişinin de yaralandığı belirtiliyor.
Polis ekipleri, saldırganın okul içinde hayatına son verdiğini açıkladı.
Detaylar geliyor...