Kanada'da okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kanada'nın batısındaki bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 06:32
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 06:35

Kanada'nın batısında yer alan Britanya Kolombiyası eyaletinde bir lisede ve çevresinde düzenlendi.

Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyaletinde bir lisede ve çevresinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybederken, 20'den fazla kişi yaralandı ve saldırgan intihar etti.
Britanya Kolombiyası'nda bir lisede ve çevresinde silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda toplamda en az 9 kişi hayatını kaybetti.
20'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
Saldırgan okul içinde intihar ederek hayatına son verdi.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

Lisede 6 kişinin cansız bedeni bulundu. Bir kişi hastaneye kaldırılırken yolda can verirken, 2 kişi ise mahallenin başka noktalarında ölü bulundu.

Saldırıda 20'den fazla kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Polis ekipleri, saldırganın okul içinde hayatına son verdiğini açıkladı.

Detaylar geliyor...

