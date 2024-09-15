Kanada'da Türk restoranı kundaklandı! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay

15 Eylül 2024 09:09 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 09:26

Kanada'da Türk restoranı kundaklama sonucu küle döndü. Sosyal medyada büyük yankı bulan olayda restoranın iki kez kundaklandığı, ikincisinde kullanılamaz hale geldiği ortaya çıktı. Failler henüz bulunamadı. Soruşturma ise devam ediyor.

Kanada'nın Quebec bölgesinde Türk bir aileye ait olan restoran kullanılamaz hale getirildi. Sosyal medyada başına gelenleri anlatan Berat Saymadi, herkesin bir yurt dışı hayali olduğunu fakat hiçbir şeyin uzaktan görünen kadar kolay olmadığını 'kundaklama' olayıyla dile getirdi.

Kanada'da çok zor şartlar altında kardeşleriyle beraber bir Türk restoranı açtıklarını anlatan Beymadi, 2 sene içinde işletmeyi 'para kazanır' duruma getirdiklerini fakat birkaç gün içinde restoranın iki kez kundaklandığını söyledi.

''GÖÇMEN KARŞITLIĞI YA DA REKABET OLABİLİR''

Kundaklamanın nedenini asla bilmediklerini fakat göçmen karşıtlığı ya da rekabet sonucu olduğunu düşündüklerini söyleyen Beymadi, "Ailemizden, dostlarımızdan hatta en çok kendimizden çalarak, iki sene gece gündüz demeden ürettiğimiz her şey, emeklerimiz kül oldu." dedi.

2. KUNDAKLAMADA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İlk kundaklamanın yoldan geçen bir kişinin fark etmesiyle çok da zarara neden olmadığını fakat 2. kundaklamada restoranın küle döndüğü fotoğraflarla ortaya çıktı.

FAİLLER ARANIYOR

Kundaklama saldırısı sonucu polis soruşturma başlatsa da henüz herhangi bir şüpheli ya da fail tespit edilemedi.

Saymadi, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda ise "Saldırıdan bu yana kabus gibi 10 gün geçti. Hala herhangi bir sonuç alamadık. Bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLADI

Türk Konsolosluğu ve Oka Belediyesine destekleri için teşekkür eden Saymadi paylaşımında "İşimizin yüzde doksanı restoranda yenilen yemekten geliyordu ve müşterilerle o kadar iyi ilişkiler geliştirmiştik ki içeri girdikleri anda ne sipariş edeceklerini çoğu zaman biliyorduk. Yemeklerimizi çok seviyorlardı." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan aile, kundaklanan işletmeyi yeniden inşa etme masraflarını karşılamak için bağış kampanyası başlattı.