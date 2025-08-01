Kanada'da uçak kazası! Ölü ve yaralılar var

Kanada'nın başkenti Ottawa'da yerel saatle 18.00 sularında uçak kazası meydana geldi. CBC News'ün haberine göre, küçük bir uçak havaalanı yakınına düştü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, uçakta kaç kişinin bulunduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ottawa polisi, havaalanına yakın bir bölgede meydana gelen kaza nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapatıldığını belirtti.

UÇAK AĞAÇLARIN ARASINA SIKIŞTI

Çevrede yaşayan bir kişi tarafından paylaşılan fotoğrafta, uçağın ağaçların arasına sıkışmış halde olduğu görüldü.

Yetkililer kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.