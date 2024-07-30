Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının ürküten zombi hali! Görüntüler tüyleri diken diken etti
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
30 Temmuz 2024 10:47 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 10:53
Kanada'nın Edmonton şehrinde çekilen, uyuşturucu bağımlılarının görüntüleri tüyleri diken diken etti. Otobüs istasyonunda çekilen görüntülerde bağımlıların adeta bir zombi gibi davrandıkları görülüyor.
Dünyada giderek sayıları artan uyuşturucu bağımlıları, korku saçmaya devam ediyor. Kanada'nın Edmonton şehrinde, bir otobüs istasyonunda çekilen görüntüler, hem korkuttu hem de içler acısı hali gözler önüne serdi.
UYUŞTURUCU BAĞIMLILARININ ZOMBİ HALİ
Görüntülerde, 7 uyuşturucu bağımlısının bazılarının yavaşça birtakım hareketler yaptığı, bazılarının önlerine eğik bir şekilde hareketsiz kaldığı bazılarının ise yerde öylece oturup kaldığı anlar yer aldı.
''ŞEHİR GÜVENSİZ BİR HALE GELDİ''
Bir görgü tanığı, şehirde ciddi bir uyuşturucu sorunu olduğunu, özellikle toplu taşımanın güvensiz bir hale geldiğini söyledi.
UYUŞUKLUK VE BİLİNÇ KAYBINA NEDEN OLUYOR
Uzmanlar, kullanılan maddelerin, bağımlılarda şiddetli uyuşukluk ve bilinç kaybı yaptığını açıkladı.
Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri