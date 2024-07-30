Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının ürküten zombi hali! Görüntüler tüyleri diken diken etti

30 Temmuz 2024 10:47 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 10:53

Dünyada giderek sayıları artan uyuşturucu bağımlıları, korku saçmaya devam ediyor. Kanada'nın Edmonton şehrinde, bir otobüs istasyonunda çekilen görüntüler, hem korkuttu hem de içler acısı hali gözler önüne serdi.

UYUŞTURUCU BAĞIMLILARININ ZOMBİ HALİ

Görüntülerde, 7 uyuşturucu bağımlısının bazılarının yavaşça birtakım hareketler yaptığı, bazılarının önlerine eğik bir şekilde hareketsiz kaldığı bazılarının ise yerde öylece oturup kaldığı anlar yer aldı.

''ŞEHİR GÜVENSİZ BİR HALE GELDİ''

Bir görgü tanığı, şehirde ciddi bir uyuşturucu sorunu olduğunu, özellikle toplu taşımanın güvensiz bir hale geldiğini söyledi.

UYUŞUKLUK VE BİLİNÇ KAYBINA NEDEN OLUYOR

Uzmanlar, kullanılan maddelerin, bağımlılarda şiddetli uyuşukluk ve bilinç kaybı yaptığını açıkladı.