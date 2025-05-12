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 | Berrak Arican

Kanada'nın ardından Almanya da Rusya'yı yaptırımla tehdit etti

Almanya da Kanada'nın yolundan gitti. Rusya'nın ateşkes görüşmelerinden vazgeçmesi durumunda Almanya, Avrupalı ortaklarla beraber Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulanacağını belirtti.

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Kanada'nın ardından Almanya da Rusya'yı yaptırımla tehdit etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 14:54

Almanya da Kanada gibi Rusya'yı yaptırımlarla tehdit etti. Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, haftalık basın toplantısında Ukrayna'da muhtemel ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kornelius, Moskova'nın Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Başbakanı Donald Tusk tarafından cumartesi talep edilen "30 günlük şartsız ateşkesi" uygulamaması halinde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.

Kanada'nın ardından Almanya da Rusya'yı yaptırımla tehdit etti


Almanya, Fransa, İngiltere ve Polonya liderlerinin cumartesi günü dile getirdiği "Rusya'dan pazartesi gününden itibaren 30 günlük ateşkes ilan etmesi" talebini hatırlatan sözcü, "Zaman daralıyor, günün sonuna kadar 12 saatimiz kaldı" diye konuştu.

KANADA'DAN RUSYA'YA TEHDİT

Kanada Başbakanı Mark Carney, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz gün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü belirtti. Kanada'nın, ABD'nin sunduğu 30 günlük ateşkesi desteklediğini bildiren Carney, artık Rusya'nın "iyi niyetle" masaya oturması gerektiğini vurguladı.

Carney "Eğer Rusya ateşkesi reddetmeyi ya da geciktirmeyi seçerse, daha sert ve kapsamlı yaptırımlar uygulayacağız." ifadesini kullandı.

https://x.com/MarkJCarney/status/1921291608382923253

BATILI LİDERLERDEN KİEV'DE ÇAĞRI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da müttefikleriyle birlikte düzenlediği Zafer Günü geçit töreninden bir gün sonra, Cumartesi günü Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti.

Kanada'nın ardından Almanya da Rusya'yı yaptırımla tehdit etti

İngiltere Başbakanı Starmer, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek 30 günlük ateşkese onay verme çağrısında bulunmuş, "Burada hepimiz, ABD ile birlikte Putin'e çağrıda bulunuyoruz. Eğer barış konusunda ciddiyse, bunu gösterme fırsatına sahip. Artık 'ama' yok, 'fakat' yok, şart öne sürmek de erteleme de yok" ifadelerini kullanmıştı.

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