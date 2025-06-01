Kanala uçan motosikletten son anda kurtuldu! O hareketi sosyal medyada gündem oldu

Vietnam'da üç gencin motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuk bir anda yerini Tom Cruise filmine bıraktı. Sulama kanalına uçan üç gencin bindiği motosikletten son anda atlayan bir genç, sosyal medyada gündem oldu. O hareketi çok konuşuldu.

Vietnam'ın Haiphong şehrinden paylaşılan bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir motosiklete binen üç gencin yaptıkları tehlikeli yolculuk bir anda Tom Cruise'un aksiyon filmlerinden bir kesite dönüştü.

Üç gencin bulunduğu seyir halindeki motosiklet, minibüse çarpmamak için ani manevra yapınca sulama kanalına uçtu.

VİETNAM'IN TOM CRUISE'U

Motosikletle birlikte iki kişi kanala düşerken, en arkada oturan ve son anda atlayan genç ise köprü korkuluklarına tutunarak adeta bir Tom Cruise edasıyla kurtuldu.

SOSYAL MEDYAYI KIRDI GEÇİRDİ

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada viral oldu. Bazı kullanıcılar "Tom Cruise işine baksın" ve "Film sahnelerini aratmadı" gibi yorumlarda bulundu.