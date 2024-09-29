Kanalizasyon havaya uçtu! Gökten dışkı yağdı

29 Eylül 2024 09:43 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 09:56

Çin'in Nanning kentinde otoyol yakınında bulunan büyük bir kanalizasyon borusu patladı. Patlamanın etkisiyle havaya uçan dışkılar daha sonra insanların üzerine yağdı.

Çin'in Nanning kentinde meydana gelen olayda, otoyol yakınında yer alan büyük bir kanalizasyon​ borusunun havaya uçması sonucu yayalar ve araçlar lağım sularıyla ıslandı.

Kaydedilen görüntülerde, patlayan dışkının 10 metre havaya sıçradığı ve sokaktaki bir ekskavatörü de devirdiği görüldü.

TEPEDEN TIRNAĞA DIŞKIYLA KAPLANDILAR

Caddede yürüyen yayaların tepeden tırnağa insan dışkısıyla kaplandı. Yerel yetkililer olayda kimsenin yaralanmadığını ancak patlamanın çok sayıda aracın maddi hasara uğramasına neden olduğunu açıkladı.

Patlamanın, kanalizasyon borularının döşenmesi sırasında basınç testi yapıldığı anda meydana geldiği bildirildi.

Patlamanın ardından olay yerine geniş çaplı temizlik çalışması yapmak üzere yetkililer sevk edildi.