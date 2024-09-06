Kanlı gözyaşı vakası doktorları bile şoke etti! Gizemli hastalık ilk de değil

06 Eylül 2024 14:23 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 14:53

Hindistan'ın Bangalore şehrinde 'kanlı gözyaşı' vakası doktorları bile şoke etti. Ergenlik çağına yeni giren çocukta görülen gizemli hastalık nedeniyle burnundan ve gözünden kan gelmesine dair yapılan ilk testlerde bir anormalliğe rastlanmadı.

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Hindistan'ın Bangalore şehrinde sağ gözünden ve sağ burun deliğinden kan sızan genç kızın yaşadıkları doktorları bile şaşırttı. Genellikle tuvalete gittiğinde artan göz kanamaları durumu daha da 'endişe verici' hale getirdi.

Doktorlar, ilk yaptıkları testlerde anormal bir durumla karşılaşmadılar. Vaka giderek daha da gizemli bir hal almaya başladı. Sadece gözyaşlarının ağrısız olduğu fakat giderek arttığı belirtildi.

Genç kızın görüşünde de bir sorun olmayınca doktorlar eve gönderdi. Fakat 1 ay sonra durum daha da kötüleşti.

TUVALETE GİTTİĞİNDE KANLI GÖZYAŞI ARTTI

Yeniden muayene olan genç kızın alt göz kapağında cilt parçalanması ve kanama belirtileri olduğu fark edildi. Hatta doktorlar, genç kızın tuvalete gitmesini istedir ve belirgin kanama ortaya çıktı.

Yapılan detaylı incelemede gencin "damarsal malformasyonla uyumlu kötü şekilli kan damarlarına" sahip olduğu ortaya çıktı. Daha ileri tetkikler için nöroradyolojiye sevk edilen çocuğa, "Konjonktival Mikroarteriovenöz Malformasyon" tanısı konuldu. Bu durum bir grup kan damarının yanlış oluşmasından kaynaklanıyor.

GENÇ KIZ TEDAVİ EDİLEBİLDİ

Genç kıza, kanamayı veya yırtılmayı önlemek için kan damarlarını dolduran veya kapatan bir işlem olan endovasküler embolizasyon uygulanmasına karar verildi. Başarılı bir operasyonun ardından genç kız tedavi edildi.

Doktorlar ameliyattan iki hafta sonra kontrol ettiklerinde, genç kızda artık kanlı yırtılma olayı yaşanmadığını, sadece işlem bölgesinde küçük bir yara izi olduğunu gördüler.

Raporda, "Altı aylık takipte de semptomsuz kalmaya devam ettiği" belirtildi.

HİNDİSTAN'DA İLK DEĞİL

Öte yandan daha önce de Hindistan'da 22 yaşındaki bir adamın kanlı gözyaşlarıyla hastaneye gitmesi üzerine doktorlar şaşkına dönmüştü fakat gözyaşlarının sebebini bulamamışlardı.