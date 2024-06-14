Kanser hastası kadın vefatının ardından kendi ölümünü duyurdu

14 Haziran 2024 15:52 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 16:02

Manchester'lı iki çocuk annesi Kate Rackham, meme kanseri ile mücadelesini kaybetti. Kanserle verdiği mücadele sırasında ''Kanserli Öğretmen'' adlı hesabında taslaklara bir metin kaydeden kadın, ölümünü kendi sözleriyle duyurdu.

''EĞER BUNU OKUYORSANIZ ÖLDÜM''

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu X'te yayımlanan mesajda şu ifadeler yer alıyordu:

"Eğer bunu okuyorsanız, bu benim öldüğüm anlamına gelir. Ama benim için ağlama. Ben hayatımı kendi şartlarımla, istediğim gibi yaşadım. X'e katıldım çünkü bir çıkışa ihtiyacım vardı, elde ettiğim şey çok daha fazlasıydı. Duygularımda kendimi onaylanmış ve çok daha az yalnız hissetmemi sağladın. Teşekkür ederim."

Kate, topladığı 14.000 takipçinin tamamıyla kanser yolculuğu sırasındaki gelişmeleri ve duyguları paylaşıyordu. Son sağlık güncellemesi ise 7 Haziran'daydı.

''ETRAFIM SEVGİ, AİLE VE ARKADAŞLARLA ÇEVRİLİ''

Sağlık görevlilerinin kendisine "yapabileceğimiz başka bir şey olmadığını" söylediğini ve artık ailesiyle birlikte evinde dinlendiğini anlattı:

"Öncelikle, son zamanlarda burada iletişim eksikliği yaşadığım için üzgünüm. Geçen hafta falan gerçeküstü ve bunaltıcıydı. Hastanede kalışlar, hastalık, prosedürler, belirsizlik ve ardından 'Yapabileceğimiz başka bir şey yok' sözlerini duymak. Biraz zamana ihtiyacım vardı.''

"Artık evdeyim, olmak istediğim yerdeyim. Mark ve kızlarla birlikte. Etrafım sevgi, aile ve arkadaşlarla çevrili. Herkes bir araya geliyor ve çok fazla desteğim var. Her şeye rağmen kendimi kutsanmış hissediyorum."

39 yaşındaki Kate'den geriye kocası Mark ve iki kızları Ruby ve Nancy kaldı.