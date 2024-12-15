Kanser için yeni umut Rusya'nın geliştirdiği mRNA aşısı! Hastalara bedava yapılacak

15 Aralık 2024 11:18 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 11:29

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024 yılının verdiği kanser aşısı müjdesinde sona gelindi. Rusya, kansere karşı mRNA aşısını geliştirdi. Üstelik aşı, kanser hastalarına bedava yapılacak.

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Rusya​ Devlet Başkanı Vladimir Putin​ 2024 yılının Şubat ayında müjdeyi duyurdu. Rus liderin ''Üretime çok yaklaştık'' dediği kanser aşısı 2025 yılında dolaşıma giriyor. Rus devlet haber ajansı TASS, Rusya'nın kansere karşı geliştirdiği mRNA aşının, hastalara bedava uygulanacağını açıkladı.

Rusya Sağlık Bakanlığı Radyoloji Tıbbi Araştırma Merkezi Genel Müdürü Andrey Kaprin Radyo Rossiya'ya yaptığı açıklamada, Rusya'nın kansere karşı kendi mRNA aşısını geliştirdiğini ve bunun hastalara ücretsiz olarak dağıtılacağını söyledi.

TÜMÖR GELİŞİMİNİ VE KANSER HÜCRELERİNİ BASKILIYOR

Aşı, çeşitli araştırma merkezleriyle işbirliği içinde geliştirildi. Aşının 2025 yılı başlarında genel dolaşıma sokulması planlanıyor.

Daha önce Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Direktörü Alexander Gintsburg, aşının klinik öncesi denemelerinin tümör gelişimini ve kanser hücrelerinin oluşumunu baskıladığını gösterdiğini söylemişti.