Kanser tedavisi görüyordu! Prenses Kate Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılacak
Galler Prensesi Kate Middleton, aylar sonra geleneksel geçit töreni Trooping the Colour'da ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Prenses'in, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen tenis turnuvasına katılacağı ve kazanana kupayı takdim edeceği doğrulandı.
Hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles da kanserle mücadele ediyor.
Prenses Kate, kanser olduğunu açıklamasının ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Prenses, İngiltere'de düzenlenen geleneksel geçit töreni Trooping the Colour'a katıldı.
Kanser tedavisi devam eden Prenses Kate'in Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılıp katılmayacağı ise merak konusuydu.
KAZANANA KUPAYI BİZZAT TAKDİM EDECEK
Prenses'in, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen tenis turnuvasına katılacağı doğrulandı. Daily Mail'in haberine göre; Prenses Kate, yarın Wimbledon erkekler finaline katılarak kazananın kupasını takdim edecek.
Kensington Sarayı, Galler Prensesi'nin ödülü Novak Djokovic veya Carlos Alcaraz'a takdim edeceğini duyurdu.
Galler Prensesi, geçen yıl finalde Novak Djokovic'i mağlup eden İspanyol Carlos Alcaraz'a kupasını takdim etmişti.