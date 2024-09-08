Kanyonda kayıplara karıştı, 12 gün sonra bulundu!

08 Eylül 2024 15:41 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 16:00

ABD'nin Nevada eyaletinde 12 gün önce kayıplara karışan kadın canlı olarak bulundu. Nehir kanyonunun tepesinde bulunan kadının 'susuz ve zayıflamış' bir halde olduğu belirtildi.

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan bir maden kampında kayıplara karışan 24 yaşındaki Esmeralda Marie Pineda, 12 gün sonra sağ olarak bulundu. 26 Ağustos'ta kaybolan Pineda için acil olarak arama başlatıldı. Fakat bölgedeki şartlar tehlikeliydi.

Polis, aramalarda arazi aracı kullanıldığını, gönüllülerin Pineda'yı bulmak için kanyona girip çıktığını aktardı.

12 GÜN SONRA İYİ HABER GELDİ

Umutlar her geçen gün tükenirken 12 günün ardından iyi haber geldi. Pineda, kaybolduğu yerden çok da uzakta olmayan nehir kanyonunun tepesinde bulundu.

SUSUZ VE ZAYIFLAMIŞ BİR HALDEYDİ

Pineda, kanyondan hava yoluyla kurtarıldı ve acil olarak hastaneye kaldırıldı. Nevada İlçe Şerif Ofisi, Pineda'nın susuz ve zayıflamış olduğunu fakat sağ salim buldukları için şükrettiklerini ifade etti.

NASIL HAYATTA KALDIĞI ÖĞRENİLEMEDİ

Yetkililer, Pineda'yı bulduklarında konuşacak durumda olmadığını, bu yüzden 12 gün boyunca nasıl hayatta kaldığını öğrenemediklerini belirtti.