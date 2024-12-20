Kapıyı açıp dışarı adım attı! Hostes uçaktan düştü

20 Aralık 2024 10:50 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 11:20

İngiltere merkezli Havayolu şirketi TUI'nin İngiltere'de yer alan East Midlands Havalimanı'ndan kalkışa hazırlanan bir uçağında hostesin uçağın kapısını açarak dışarı adım atması sonucu yaralandığı bildirildi. Yaralı hostes hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İngiltere'de yer alan East Midlands Havalimanı'nda 16 Aralık​ günü saat 16.30 sıralarında korkunç bir kaza​ meydana geldi. Uçaktan düşen bir hostes ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hostesin, uçak​ kalkışa hazırlanırken uçağın kapısını açtığı tespit edildi. Hostesin merdivenlerin hala takılı olduğunu düşündüğü, ancak merdivenlerin çoktan sökülmüş olduğu anlaşıldı.

Görgü tanıklarından birinin verdiği ifade şöyle:

"Kapıyı açtı, dışarı bir adım attı ve orada olması gereken merdivenler nedense orada değildi. Asfalta düştü ve ciddi şekilde yaralandığını duydum."

Hostes olay yerine gelen sağlık ekipleri eşliğinde İngiltere'nin Nottingham şehrinde yer alan Queen's Tıp Merkezine kaldırıldı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak Hava Kazaları Soruşturma Şubesi (AAIB) tarafından bir soruşturma başlatıldı. Bir AAIB sözcüsü yaşanan olayla ilgili şunları söyledi:

"16 Aralık Pazartesi günü East Midlands Havalimanı'nda meydana gelen bir kaza AAIB'ye bildirildi. Bir soruşturma başlatıldı ve müfettişler kanıt toplamak ve olayla ilgili daha fazla bilgi edinmek amacıyla incelemelerde bulunmak üzere havalimanını ziyaret etti."

East Midlands Havalimanı'nın operasyon direktörü Simon Hinchley ise şunları söyledi:

"Sahadaki ilk tıbbi müdahale ekipleri olarak itfaiye ekiplerimiz Pazartesi günü bir uçak kalkışa hazırlanırken TUI kabin ekibinden bir kişinin yaralandığı bir olaya tanıklık etti. East Midlands Ambulans Servisi olaya müdahale etti ve yaralı mürettebat üyesini hastaneye götürdü. Kendisine acil şifalar diliyoruz ve soruşturmada tüm taraflara yardımcı olacağız."