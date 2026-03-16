Kara gücü en yüksek olan ülkeler belli oldu! İşte Türkiye’nin listede sıralaması

Donald Trump binlerce askeri İran sınırına kara harekatına yollama kararı alıyor. Bu karar küresel askeri güçleri önlem almaya zorluyor. ABD-İran savaşında kara ihtimali konuşulurken kara harekatı en güçlü ülkeler belli oldu.
Küresel askeri dengeleri derleyen Global Firepower sıralamasında askeri kapasite, teknoloji seviyesi, lojistik imkânlar ve personel gücü gibi çok sayıda kriter dikkate alınıyor. Dünyanın en güçlü ordusu ABD oldu. ABD'yi Rusya ve Çin takip ederken, Hindistan dördüncü, Güney Kore ise beşinci sırada yer aldı.
Orta Doğu’da kara savaşı ihtimali konuşulurken kara harekatı bakımından en güçlü ülkeler listesi güncellendi. İşte Türkiye’nin de olduğu liste:
ABD: Teknolojik üstünlük, lojistik ve envanter çeşitliliği
Rusya: Tank ve zırhlı araç envanterinin genişliği
Çin: Devasa personel gücü ve artan yerli üretim zırhlı araç kapasitesi
Hindistan: Büyük personel sayısı ve coğrafi konumu
Güney Kore: Özellikle zırhlı araç teknolojisi ve personel eğitimi
Türkiye: Yerli savunma sanayi, tank, topçu birlikleri ve özel bordo bereliler
Pakistan: Yüksek personel sayısı ve kara birimi kapasitesi