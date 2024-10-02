Karadan İsrail askerlerini püskürttüler! İlk çatışma anı yayımlandı

02 Ekim 2024 18:14 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 18:15

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine karadan müdahale yapmak isterken Hizbullah ile ilk karşılaşma anından görüntü ortaya çıktı. Hizbullah çatışmayla İsrail askerlerini püskürttüklerini duyurdu.

İsrail güçleri Lübnan​'ı havadan bombalamasının ardından karadan da giriş yapmaya çalışıyor. Hizbullah​ tarafından yapılan açıklamada Odaisseh kasabasında sızma girişimi yapan İsrail askerleriyle çatışmaya girildiği duyuruldu. İlk bilgilere göre 2 asker öldü, 18 asker yaralandı.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hizbullah mensuplarının sabaha karşı İsrail askerleriyle karşı karşıya geldiği belirtildi. Hallet el-Mahafer yönünden Odaisseh kasabasına sızmaya çalışan İsrail piyade kuvvetleriyle çatışma yaşandığı, Hizbullah mensuplarının İsrail'e kayıplar verdirerek geri çekilmeye zorladığı aktarıldı. İsrail medyası ise çatışmada 2 İsrail askerinin öldüğünü, 18 askerin de yaralandığını aktardı. Ordudan ise henüz açıklama yapılmadı.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, kara harekatına katılmak üzere bir tümenin daha Güney Lübnan'a konuşlandırıldığı bildirildi. 36. Tümenin pazartesi gecesi Lübnan'a giren 98. Tümen'e katıldığı belirtildi.