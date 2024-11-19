Karadeniz filosu komutanına suikastın görüntüleri ortaya çıktı: Aracı böyle havaya uçuruldu

19 Kasım 2024 16:14 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 16:27

Rusya'nın Kırım'daki Rus donanmasının Karadeniz Filosuna bağlı füze ve çıkarma gemileri komutanı Valery Transkocky'nin aracına düzenlenen bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Suikastın faili olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Kırım'a bağlı Sivastopol​ kentinde 13 Kasım'da Rusya​'nın Karadeniz Filosuna bağlı füze ve çıkarma gemileri komutanı Valery Trankovsky suikast​ sonucu hayatını kaybetti. Ukrayna​'nın üstlendiği suikasta dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Rus komutanın bulunduğu aracın seyir halindeyken daha önce altına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle havaya uçtuğu görüldü.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, saldırının ardından başlatılan terör soruşturmasında suikastın faili olduğu belirtilen 38 yaşındaki kadın ve 47 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığı duyuruldu.

FAİLLER SUÇLARINI İTİRAF ETTİ

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) talimatıyla Sivastopol'da komutan Valery Trankovsky'nin bulunduğu arabayı havaya uçuran 2 Rus vatandaşı gözaltına alındı. Gözaltına alınan 1986 doğumlu Sivastopol sakininin, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin talimatıyla Rus komutanın ikamet yerini, kullandığı aracı ve hareket yollarını tespit etmek amacıyla gözetleme yaptığı belirlendi. Terör saldırısının ikinci faili ise 1977 doğumlu Yalta sakini. Kendisine verilen parçalardan ev yapımı patlayıcıyı monte edip arabanın altına yerleştirdi ve uzaktan patlattı. Suçlarını itiraf ettiler.''

Saldırı anıyla birlikte faillerin gözaltına alınması, yapılan aramalarda ele geçirilen patlayıcı ve malzemelerin görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

UKRAYNA SUİKASTI ÜSTLENDİ

Ukrayna medyası da saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından gerçekleştirildiğini aktarmıştı. Suikasta uğrayan Trankovsky'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarında Karadeniz Filosuna füzeleri ateşleme emri veren komutan olduğu, yerleşim yerlerine yönelik füze saldırılarının emrini veren komutan olarak “savaş suçlusu” olarak görüldüğü belirtilmişti.