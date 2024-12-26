Karadeniz'de acil durum! Tankerlerin ikiye ayrılması halkı harekete geçti

26 Aralık 2024 09:10 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 09:29

Rusya’nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Krasnodar bölgesinde, iki tanker fırtınada parçalanarak taşıdıkları petrolü sızdırdı. Yetkililer, sızan petrol sonrası genişleyen kirlilik nedeniyle acil durumun bölge geneline yayıldığını açıkladı.

Rusya’nın güneyinde yer alan ve Karadeniz'e kıyısı bulunan Krasnodar​ bölgesinde yetkililer, Çarşamba günü bölge genelinde acil durum ilan etti.

Acil durum kararının, 10 gün önce iki eski tankerin fırtınada hasar görmesinin ardından sahile vuran petrolün hala temizlenememesi nedeniyle alındığı belirtildi.

Krasnodar Valisi Veniamin Kondratiev, Anapa ve Temryuk bölgelerinde kirliliğin devam ettiğini ve durumun ciddiyetinin arttığını ifade etti.

HAVA KOŞULLARI TAHMİNLERİ ALT ÜST ETTİ

15 Aralık’ta meydana gelen fırtına, iki tankerden birinin ortadan ikiye bölünmesine, diğerinin ise karaya oturmasına neden oldu. Tanker gemilerinden sızan petrol, yaz aylarında popüler bir tatil merkezi olan Anapa’daki kumsalları kapladı.

Yetkililer, kirliliğin deniz kuşları, yunuslar ve domuz balıkları üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu belirtti. Temizlik çalışmalarına 10 binden fazla kişi katıldı. Ancak, sahile vuran petrolün miktarının beklenenden fazla olması nedeniyle temizlik süreci uzadı.

Kondratiev, uzmanların ilk tahminlerinin, petrolün büyük kısmının Karadeniz’in dibinde kalacağı ve oradan toplanabileceği yönünde olduğunu belirtti.

Ancak hava koşullarının bu tahminleri alt üst ettiğini vurgulanarak, "hava ısınıyor ve petrol ürünleri yüzeye çıkıyor. Sonuç olarak, bunlar sahillerimize taşınıyor" ifadelerine yer verildi.

YEREL ACİL DURUMUN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Daha önce yerel düzeyde bir acil durum ilan eden Kondratiev, krizin bölge genelinde büyümesi nedeniyle kapsamın genişletildiğini açıkladı.

Temizlik çalışmalarını yürüten kriz merkezi, Volgoneft-239 adlı tankerin pruvasının su altında bulunduğunu ve dalgıçların, hava koşulları el verdiğinde, herhangi bir sızıntı olup olmadığını kontrol edeceğini bildirdi.

Toplamda 256 kilometrekarelik kıyı şeridinin incelendiği ve 25 ton petrol-su karışımının toplandığı açıklandı. Yetkililer, temizliğin aylar sürebileceğini belirterek, ek önlemler üzerinde çalışıldığını ifade etti.