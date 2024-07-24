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Karadeniz'de gerilim! Rusya İngiltere savaş uçaklarını tespit etti, jetler havalandı

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 Temmuz 2024 22:48 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 23:01
Karadeniz&#039;de gerilim! Rusya İngiltere savaş uçaklarını tespit etti, jetler havalandı

Rusya Karadeniz'de kendi sınırlarına doğru yaklaşan İngiltere'nin savaş uçaklarını tespit etti. Rus hava güçlerine ait jetler havalanarak müdahalede bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere’ye ait iki Eurofighter Typhoon savaş uçağı ve bir RC-135 stratejik keşif uçağırır Karadeniz'de görüldüğünü duyurdu.

Bakanlık, Rus hava sahası kontrol araçlarının Karadeniz’de Rusya Federasyonu sınırına yaklaşan bir grup hava hedefi tespit ettiklerini belirtti.

Karadeniz'de gerilim! Rusya İngiltere savaş uçaklarını tespit etti, jetler havalandı - 1. Resim

"RUSYA FEDERASYONU DEVLET SINIRINDAN GERİ DÖNDÜ"

Hava hedefinin kimliğini öğrenmek ve sınır ihlalini önlemek amacıyla Rus hava savunma güçlerine ait Su-27 savaş uçağının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedefinin İngiltere Hava Kuvvetlerine ait bir çift (Eurofighter) Typhoon savaş uçağı ve bir RC-135 stratejik keşif uçağı olduğunu belirledi. Rus savaş uçağı yaklaşırken İngiliz uçakları Rusya Federasyonu devlet sınırından geri döndü." ifadelerine yer verildi.

Rus uçağının güvenli şekilde kendi havaalanlarına döndüğü ve sınırın ihlal edilmesine izin vermediği belirtilen açıklamada, "Rus savaş uçağının uçuşu, tarafsız sular üzerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara ve güvenlik önlemlerine tam olarak uygun şekilde gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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