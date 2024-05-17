Karadeniz'de Ukrayna'ya ait İDA'lar böyle imha edildi

17 May 2024 00:07 - Güncelleme : 17 May 2024 00:07

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna, insansız deniz araçları ile Rus Donanmasını hedef almayı devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün 19.30’da (TSİ) Karadeniz’in batı yönünde Kırım Yarımadası'na doğru ilerleyen Ukrayna Donanması'na ait insansız deniz araçları tespit edildi” denildi.

15 İDA İMHA EDİLDİ

Tespit edilen deniz araçlarının imhası için Rus donanmasının Karadeniz filosuna ait helikopterlerin havalandığı belirtilen açıklamada, Ukrayna Donanması'na ait 15 insansız deniz aracının imha edildiği aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, ayrıca insansız deniz araçlarını imha edildiği anlara ait görüntüleri paylaştı.