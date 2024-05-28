Karar yürürlüğe girdi, Norveç de Filistin'i resmen tanıdı

28 May 2024 12:44 - Güncelleme : 28 May 2024 12:54

İrlanda, İspanya ve Norveç'in geçtiğimiz günlerde Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını duyurmalarının ardından hamleler peş peşe geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını resmen duyurdu. Norveç ise kararı yürürlüğe koydu. İrlanda ile beraber de Filistin devletini tanıyan ülke sayısı 146'ya yükselecek.

NORVEÇ UZUN YILLARDIR FİLİSTİN'İ DESTEKLİYOR

Üç Avrupa ülkesinden ilk açıklama bir hafta önce Norveç'ten gelmişti. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, iki devletli çözümün İsrail'in de çıkarına olduğunu belirterek tanıma kararının bunu mümkün kılabileceğini belirtmişti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi olamayan Norveç uzun yıllardır bağımsız Filistin devleti fikrini destekliyor.

Başbakan Store, Filistin'i tanıma kararı aldıklarını duyurduğu basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Filistin halkının kendi kaderini tayin etme gibi temel ve bağımsız bir hakkı vardır. Hem İsrailliler hem de Filistinliler kendi devletlerinde barış içinde yaşama hakkına sahiptir. İki devletli bir çözüm olmadan Orta Doğu'da barış olmayacaktır. Filistin devleti olmadan da iki devletli bir çözüm olamaz. Başka bir deyişle, Filistin devleti Orta Doğu'da barışın sağlanması için bir ön koşuldur.''

İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ'DEN AÇIKLAMA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor. Tüm taraflarca kabul edilmediği müddetçe 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız" dedi.

Bu kararın, Orta Doğu'da iki devletli çözüm için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Sanchez, "Barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayan iki devlet hayalini canlı tutmalıyız" ifadelerini kullandı.

İspanya'nın Ukrayna'da olduğu gibi Filistin'de de "uluslararası insan haklarına saygı ve uluslararası hukuka uygunluğu" savunduğunu kaydeden Sanchez, ülkesinin her zaman BM İnsan Hakları Sözleşmesi'ni savunacağının altını çizdi.

İSRAİL'E MESAJ

Sanchez ayrıca, İspanya'nın Filistin'i tanımasının, "dost bir ülke" olarak gördüğü ve "mümkün olan en güçlü ilişkiyi geliştirmek" istediği İsrail ile ilişkilerini tehlikeye atmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.