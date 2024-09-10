Karaya ulaşan hortum her şeyi gökyüzüne fırlattı! Uçan şezlonglar kameraya böyle yansıdı

10 Eylül 2024 11:03 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 11:24

İtalya'nın Toskana bölgesindeki tatil beldesi Marina di Grosseto'da denizde ortaya çıkan hortum, karaya da ulaştı. Hortum plajda ne kadar eşya varsa hepsini havaya uçurdu. O anlar, amatör kameralar tarafından kaydan alındı.

Küçük uçakla havalandılar bir daha geri dönmediler! ABD'deki kazada yetkililer enkaza ulaştı: 4 ölü

Küçük uçakla havalandılar bir daha geri dönmediler! ABD'deki kazada yetkililer enkaza ulaştı: 4 ölü

Senelerce evde tutuldu! Dünyanın en şişman orangutanı birçok sağlıksız alışkanlık geliştirdi

Senelerce evde tutuldu! Dünyanın en şişman orangutanı birçok sağlıksız alışkanlık geliştirdi

İtalya'nın tatil beldesi Marina di Grosseto'da korku dolu anlar yaşandı. Deniz üzerinde oluşan küçük hortum devasa bir boyuta ulaştı ve karayı da vurdu. Plajda bulunan bir kişi, hortumun kendisine yaklaşmasına rağmen o anları kayıt altına aldı.

''MANZARA DEHŞET VERİCİYDİ''

Görüntülerde plajdaki her eşyanın gökyüzüne havalandığı, şezlongların havada uçuştuğu görüldü. Olayda kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

O anlara tanık olan bir kişi, şu sözlerle anlattı:

"Manzara dehşet vericiydi: Şezlonglar plajdan havaya kalktı ve bir girdaba doğru sürüklendi, sonunda 50 metreden fazla uzaklıktaki otoparka düştü."