Kargodan çıkan akrep az kalsın öldürüyordu: Bu ülkeden gelen paketleri evde açmayın!

11 Kasım 2024 12:48 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 13:23

Çin'den kargoyla beraber gelen akrep, kargo sahibi kadını az kalsın öldürüyordu. Almanya'nın Hessen eyaletinde Shein adlı kargo firmasından gelen siparişini alan kadın, kargoyla beraber gelen akrep tarafından sokuldu.

Almanya'nın Hessen eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki Sundus, Çin'den elbise ve ayakkabı siparişi verdi. Çinli kargo firması Shein ise siparişi üzerinde bir akrep ile beraber getirdi. Sundus, kargoyla beraber gelen akrebi fark etmedi ve paketi açarken akrep tarafından sokuldu.

AKREBİ ÖLDÜRÜP HASTANEYE GİTTİ

Sundus, parmağını kesip zehrin akmasını sağladı. Genç kadın, bir komşusundan yardım istedi ve beraber akrebi öldürdüler. Ardından hastaneye giden Sundus'a akrebi de yanında getirmesi belirtildi. Akdeniz akrebi ve çok zehirli olduğu anlaşılan hayvanın sokması nedeniyle Sundus'un parmağı gözle görülür boyutlarda şişti. 16 saat boyunca gözlem altında kalan Sundus, bu sırada bebeğini emzirmeyi ise kesmek zorunda kaldı. Tedavi gören genç kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ, GENÇ KADIN HERKESİ UYARDI

Shein firması ise Sundus'un başına gelenlerin ardından iletişime geçti ve özürlerini sundu. Şirketin açıklamasında ''Sağlığınız şirketin en büyük önceliğidir. Etkilenen ürünün depodaki paketleme sürecini incelemek için dahili bir soruşturma da başlatıldı.'' ifadelerine yer verildi.

Sundus ise yaşadıklarının ardından insanları uyardı. Hikayesini sosyal medyada paylaşan 25 yaşındaki genç, "İnsanlar oradan sipariş vermek istiyorsa kendilerini korumak için paketlerini sokakta açmalılar" dedi.