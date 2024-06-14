Karın ağrısıyla gitti: Diş, saç ve kemik içeren tümörle yüzleşti!

14 Haziran 2024 12:21 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 12:39

İngiltere'de yaşayan 42 yaşındaki Sarah Davis'in 12 yaşındaki kızı Ruby-Mae, bir süre şiddetli karın ağrıları çekmeye başladı. Anne Sarah, kızını doktora götürdüğünde ise duydukları karşısında şoke oldu. Ruby'nin midesinde saç, diş ve kemiklerle dolu yaklaşık 4 kiloluk bir tümör vardı.

TÜMÖR ANNE KARNINDA GELİŞTİ

Doktorlar, Ruby'nin teratom adı verilen ve diş, saç ve kemik içerebilen nadir tipte bir germ hücreli tümöre sahip olduğunu açıkladı. Genellikle doğumda fark edilen bu tümör, Ruby'de fark edilmemiş ve yıllardır onunla beraber büyüyordu. Doktorlar, tümörün, anne karnında geliştiğinden şüpheleniyorlar.

Tümör o kadar büyümüştü ki çocuğun apandisitinin patlamasına neden oldu. Ruby, acil olarak ameliyata alındı.

İÇ HASARA NEDEN OLDU

Anne Sarah, yaşananlara ilişkin şunları anlattı:

"Tümör kelimesini duyduğunuz anda paniğe kapılıyorsunuz. Fakat doktorlar bunun kanserli olmadığı konusunda bize güvence verdi. İyi huylu olmasına rağmen tümörün boyutu Ruby-Mae'de iç hasara neden oluyordu.''

''O kadar büyümüştü ki apandisit üzerine baskı yapıyordu ve yırtılmasına neden oldu, bu da ölümcül olabilecek bir enfeksiyonun vücuda yayılmasına neden oldu.''

Doktorlar, 4 kilo ağırlığındaki tümörü başarılı bir şekilde çıkardılar. Ruby, ameliyatın ardından hızlı bir iyileşme sürecine girdi.