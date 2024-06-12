Karın ağrısıyla gitti, 'kabızlık' denilerek taburcu edildi! Küçük çocuk birkaç saat içinde öldü

12 Haziran 2024 10:36 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 11:01

İngiltere'de 2017 ile 2021 yılları arasında çok sayıda karın ağrısı şikayetiyle birçok kez hastanede tedavi gören 11 yaşındaki Annabel, son karın ağrısı şikayetinin ardından hayatını kaybetti. Annabel Greenhalgh'in karnının ağrıdığını söylemesi üzerine ailesi yeniden hastaneye götürdü. Hastanede Annabel'in kabızlık sorunu çektiği belirtildi ve kısa bir sürede hastaneden taburcu edildi.

ERTESİ SABAH UYANMADI

Ailesiyle beraber eve dönen Annabel'i ertesi sabah babası uyandırmak için yanına gittiğinde acı gerçekle karşılaştı. Annabel, tepkisiz bir şekildeydi. Baba Craig, acil olarak ambulansı aradı fakat onu hayata döndürme çabaları başarısız çıktı. Annabel'in olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

''HASTANEDE CİDDİ BİR ŞEY OLMADIĞINA İNANDIK''

Baba Craig, yaşananları şöyle anlattı:

"Annabel'i hastaneden eve götürebileceğimiz söylendiğinde, ciddi bir şey olmadığına inandık. Ertesi sabah uyandığımızda onu tepkisiz bulmak kesinlikle yıkıcıydı ve halen anlamakta zorluk çektiğimiz bir şey. O günden bu yana her gün, küçük kızımızı kurtarmak için daha fazla şey yapılabilir miydi diye merak ediyoruz.''

"O bizim tek çocuğumuzdu ve ona ne olduğuyla ilgili halen cevaplanmamış pek çok soru var. Soruşturmada her şeyi tekrar duymanın inanılmaz derecede zor olacağını biliyoruz, ancak bu, kızımızı onurlandırmak ve 18 aydan uzun süredir aradığımız cevapları almak için yapmamız gereken bir şey.

"Annabel'i kaybettiğimizden beri hayatımızda büyük bir boşluk var ve çektiklerimizin kimsenin başına gelmesini dilemeyiz. Ortaokula yeni başlamıştı ve önünde koca bir hayat vardı. Onu ne kadar özlediğimizi kelimelerle anlatamayız."

SORUŞTURMA, GİZEMİ ÇÖZECEK

Aile, soruşturmanın Annabel'in ölmeden önceki tedavisiyle ilgili önemli sorulara cevap bulacağını düşünüyor. 45 yaşındaki anne Josie ise kızının herkes tarafından sevilen biri olduğunu, kızını kaybettiği günden beri çok sıkıntı yaşadığını, hayatında büyük bir boşluk olduğunu ifade etti.

Ailenin avukatı Emma Rus ise konuya ilişkin şunları söyledi:

"Josie ve Craig, küçük kızlarını bu kadar ani ve trajik bir şekilde kaybettikleri için perişan durumdalar. Ayrıca ona ne olduğuna dair birtakım sorular sormaya devam ediyorlar. Hiçbir şey Annabel'i geri getiremezken, soruşturma ailesine hak ettikleri cevapları verebilmek açısından önemli bir kilometre taşıdır.''