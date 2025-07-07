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 | Berrak Arıcan

Karısını benzin istasyonunda unuttu, 300 km sonra fark etti

Fransa'da akılalmaz bir olay yaşandı. 62 yaşındaki bir adam, benzin istasyonunda karısını unuttu, 300 kilometre sonra fark etti.

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Karısını benzin istasyonunda unuttu, 300 km sonra fark etti
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 15:50

Fransa'da yaz tatili için eşi ve kızıyla beraber yola çıkan 62 yaşındaki adam, akılalmaz bir unutkanlığa imza attı. Gece saatlerinde otoyol üzerinde bulunan Pamproux dinlenme tesisine yakıt almak için girdiler. Bir süre burada mola vermelerinin ardından yola devam ettiler, bu sırada 22 yaşındaki genç kız arabada uyuyordu.

300 KM SONRA FARK ETTİ

Baba, kızıyla beraber uzun bir süre yola devam etti, 300 kilometre sonra ise eşinin yanında olmadığını fark etti. Jandarmaya haber veren adam bu esnada geri dönüş yaptı.

Karısını benzin istasyonunda unuttu, 300 km sonra fark etti

Eşi tarafından 300 kilometrelik süreçte unutulan kadın ise dinlenme tesisinde beklemek zorunda kaldı. , kadına ulaştı ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

France Blue'nun haberine göre, yetkililer olayın kasıtlı olmadığı yorumunda bulunsalar da olaya ilişkin inceleme başlattığını açıkladılar. Jandarma ise olayın ardından uzun yola gidenlere uyarılarda bulundu.

Eşini, benzin istasyonunda unutan adam ise sosyal medyada oldukça konuşuldu.

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#fransa
#jandarma
#benzin istasyonu
#unutkanlık
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