Kaş'ın altında göz var! Dendias yanı başımızdaki adaya çıktı

05 May 2024 13:45 - Güncelleme : 05 May 2024 14:48

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias dün, silahlandırılması yasak olan adaları ziyareti kapsamında Kaş adasının dibinde yer alan Çam adasındaki askeri kompleksi ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis, İçişleri ve Adalar Yüksek Askeri Komutanlığı (ASDEN) Komutanı Korgeneral Emmanuel Theodorou ve 95. Ulusal Muhafız Yüksek Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Emmanuel Hatzis eşlik etti.

Dendias ilk olarak Çam ada Karakolunu ziyaret etti ve burada Aziz Nikolas Kilisesinde düzenlenen ayine katıldı. Bakan, subay ve askerlerle selamlaştı ve ülkelerine verdikleri hizmetten dolayı kendilerine teşekkür etti.

ANITA ÇELENK BIRAKTI

Dendias, daha sonra Kara ada Muhafız Karakolu'na giderek burada görev yapan subay ve askerlere de iyi dileklerini iletti.

Yunan bakan, ziyareti sırasında "Ro'nun Leydisi" Despina Achladiotis'in anıtına çelenk bıraktı.

Sayın Dendias daha sonra Çamada'ya geçerek burada Belediye Başkanı Nikos Asvestis tarafından karşılandı ve Aziz Konstantin ve Helen Kilisesi'ndeki Diriliş Ayinine katıldı.