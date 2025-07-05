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 | Murat Makas

Kassam Tugayları, İsrail askerlerine saldırdı

Orta Doğu'da İsrail'in Gazze saldırıları sürerken bölgede yine çatışma yaşandı. Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail askerlerine saldırı düzenlediklerini duyurdu.

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Kassam Tugayları, İsrail askerlerine saldırdı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 13:36
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 13:36

'ın askeri kanadı , 'nin güneyinde ordusuna ait birliğe ve araçlara düzenlediklerini, bu operasyon sırasında iki tank, bir zırhlı personel taşıyıcı ve kurtarma birliklerini hedef aldıklarını açıkladı.

İKİ İSRAİL TANKI HEDEF ALINDI

Kassam Tugaylarından konuya dair yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus kentindeki Eğitim ve Öğretim Müdürlüğü yakınlarında konuşlanan İsrail askerleri ve askeri araçlarına saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, iki İsrail Merkava tankının patlayıcılarla hedef alındığı ve her iki tankın mürettebatından ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Bir zırhlı personel taşıyıcının da roketle vurulduğu ifade edilen açıklamada, olay yerine ulaşan İsrail kurtarma birimlerinin de hafif ve orta sınıf silahlarla hedef alındığı bildirildi.

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ETİKETLER
#saldırı
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#tanker
#zırhlı araç
#Dünya
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