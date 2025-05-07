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 | Yusuf Özgür Bülbül

Kassam Tugayları İsrail askerlerini hedef aldı: Ölü ve yaralılar var!

Kassam Tugayları, işgal altındaki Refah'ta İsrail askerlerini hedef aldı. Operasyonda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı da belli oldu. İşte detaylar...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 18:10
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 18:34

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusunu ve askeri araçları hedef aldıklarını, askerlerden ölen ve yaralananların olduğunu bildirdi.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Cehennemin Kapıları" adlı operasyonlar dizisi kapsamında İsrail askerlerinin hedef alındığı belirtildi. Refah'ın doğusundaki El-Meşru bölgesinde bir evde bulunan İsrail askerlerinin iki adet TBG roketiyle hedef alındığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin Kassam Tugayları mensuplarınca sıfır noktasından hedef alındığı, askerlerden ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi.

Kassam Tugayları İsrail askerlerini hedef aldı: Ölü ve yaralılar var!

İsrail ordusundan ise henüz bir açıklama gelmedi. Kassam Tugayları, bu sabah yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunu hedef aldıklarını, askerlerden ölü ve yaralılar olduğunu duyurmuştu.

Kassam Tugayları, İsrail'in, ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze'ye yeniden saldırılara başlamasının ardından bir süre saldırılara ara vermiş ancak yaklaşık 20 gün önce İsrail askerleriyle çatışmaya, onlara pusu kurmaya ve saldırılara yeniden başlamıştı.

SON 24 SAAT İÇİNDE 34 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 653’e, yaralı sayısı 118 bin 897’ye yükseldi. İsrail, Gazze Şeridi'nde yoğun saldırılar düzenlemeye devam ederken, can kayıpları ve yaralı sayısı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 34 kişinin hayatını kaybettiği, 145 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kassam Tugayları İsrail askerlerini hedef aldı: Ölü ve yaralılar var!

Ayrıca daha önce hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. İsrail'in ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart'tan bu yana 2 bin 545 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 bin 856 Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 52 bin 653’e, yaralı sayısının da 118 bin 897’ye yükseldiği kaydedildi.

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