Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Katar Gazze'de ateşkes için bastırıyor: Anlaşmaya varmak için hiçbir boşluk bırakmayacağız

Katar Gazze'de ateşkes için bastırıyor: Anlaşmaya varmak için hiçbir boşluk bırakmayacağız

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Aralık 2024 20:05 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 20:10
Katar Gazze&#039;de ateşkes için bastırıyor: Anlaşmaya varmak için hiçbir boşluk bırakmayacağız

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için yapılan görüşmelerin başkent Doha'da devam ettiğini belirtti. Katar'dan yapılan açıklamada "Anlaşmaya varmak için hiçbir boşluk bırakmayacağız" dedi.

İsrail, Gazze​'de sivilleri hedef almayı sürdürürken ateşkes müzakerelerine ilişkin konu gündeme geldi. Katar’dan İsrail ile Filistin arasındaki ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Katar Gazze'de ateşkes için bastırıyor: Anlaşmaya varmak için hiçbir boşluk bırakmayacağız - 1. Resim

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için yapılan görüşmelerin Mısırlı, Katarlı ve Amerikalı arabulucularla iş birliği içerisinde başkent Doha'da devam ettiğini belirtti. El-Ensari, ateşkesin Noel'den önce sağlanacağına dair söylentilerin “spekülasyon” olduğunu söylerken, “Bir anlaşmaya varmak için hiçbir boşluk bırakmayacağız" dedi.

"SURİYE'YE YAPTIRIMLAR KALKMALI"

Basın toplantısında uluslararası topluma Suriye’ye yönelik yaptırımların mümkün olan en kısa sürede kaldırılması çağrısında bulunan el-Ensari, “Bunun nedeni önceki rejimin suçlarıydı ve o rejim tüm yetkileriyle birlikte artık yürürlükte değil, dolayısıyla bu yaptırımların nedenleri bugün artık mevcut değil” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrailgazzegaza

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...