Katil balina Kshamenk 24 yıldız yalnız beton bir tankta, artık hayata küstü! Son görüntüsü yürekleri dağladı

23 Ağustos 2024 10:46 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 11:08

Arjantin'in en büyük akvaryumu Mundo Marina'da 24 yıldır yalnız bir şekilde esaret altında tutulan katil balina (orka) Kshamenk'in son görüntüleri yürekleri dağladı. 12 Ağustos'ta çekilen görüntülerde, 24 saat boyunca kayıt altına alınan, beton tankın içindeki Kshamenk'in yüzü kilitli kapıya dönük bir şekilde hareketsiz olarak görülüyor.

ORKA AÇIK BİR KORUMA ALANINA GÖTÜRÜLMELİ

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş, 24 yıldır yalnız başına yaşayan Kshamenk'in serbest bırakılması için çabalıyor.

Kuruluş, diğer orkaların bulunduğu açık bir koruma alanına götürülüp sosyalleşmesini sağlamak istiyor.

''ÇOK GEÇ OLMADAN BETON TANKINDAN ÇIKARILMALI''

Kuruluşun sözcüsü, 24 yıllık esarete ilişkin şunları söyledi:

"Arjantinli aktivistler ve Kongre üyeleriyle birlikte onun zalim dünyasını gün yüzüne çıkarmak ve ele almak için çalışmaya devam ediyoruz. Çok geç olmadan küçük beton tankından çıkarılıp türünün diğer üyelerine katılması gerekiyor."

3 YAŞINDAYKEN ESARET ALTINA ALINDI

Şimdilerde 35 yaşında olan Kshamenk, ilk kez 1992 yılında Samborombón Körfezi açıklarında yakalandıktan sonra Mundo Marino'ya getirildi.

O zamanlar 3 yaşında olan orka, 3 balıkçı tarafından 3 katil balinayla beraber karaya vurmuş halde bulundu ve zamanla akvaryumdaki beton tanka alındı.

KATİL BALİNA KSHAMENK 24 YILDIR YALNIZ

Kshamenk, ilk başlarda yanında Belen adında bir katil balinayla beraber aynı tankta tutuluyordu. O dönem Kshamenk, kendine bir yoldaş edinmişti. Belen 2000 yılında doğum sırasında yaşadığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybedince Kshamenk yalnız kaldı. O zamandan beri son 24 yılını, hareketleri önemli ölçüde kısıtlanmış, sıkışık ve sığ bir havuzda tamamen izole bir şekilde geçirdi.

''BURASI BİR HAPİSHANE!''

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından birçok kullanıcı bu durumun ''çok korkunç, üzücü ve yürek parçalayıcı'' olduğunu dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu korkunç. Hiçbir hayvan böyle yaşamamalı." yorumunu yaparken bir başka kullanıcı ise "Bebeğinizden itibaren 50 yıl boyunca beyaz bir yastıklı odaya kilitlendiğinizi düşünün. Eğitim yok. Burası bir hapishane. Tecrit." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kshamenk, Arjantin'de esaret altında kalan son katil balina.