Katil balinalar kurt sürüsü gibi saldırdılar! Dehşet anlarını tek tek anlattı

29 Temmuz 2024 08:57 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 09:20

Tuvaletini yapmak isteyen adamı 5 metrelik piton pişman etti! İşte ölümden döndüğü anlar

Tuvaletini yapmak isteyen adamı 5 metrelik piton pişman etti! İşte ölümden döndüğü anlar

Portekiz'den mürettebatıyla yola çıkan 59 yaşındaki İngiliz iş insanı Robert Powell, Yunanistan'a doğru ilerlerken katil balina olarak bilinen orkaların saldırısına uğradı. Balinaların saldırısı, teknenin batmasına neden oldu.

Saldırıdan zor kurtulan Powell, 60. yaş günü için Portekiz'in Vilamoura kentinden Yunanistan'a 10 günlük bir yolculuğa çıktığını, henüz yolculuğun ilk gününde saldırıya uğradıklarını söyledi.

KATİL BALİNALAR KURT SÜRÜSÜ GİBİ TEKNENİN ETRAFINDA DÖNDÜ

İlk olarak 5 katil balinadan oluşan bir grubun kurt sürüsü gibi teknenin etrafında dönmeye başladığını söyleyen Powell, ardından katil balinaların, tekneyi kırmak amacıyla teker teker gövdeye vurmaya başladığını anlattı:

''Birden teknenin dibine çok sert bir cismin çarptığını hissettim. İlk düşüncem, bir kayaya ya da balık ağına çarptığım oldu... Neye çarptığımı anlamak için teknenin altına bakarken, tekne bir kere daha sarsıldı. İkinci vuruşta teknenin arkasına baktım ve suyun altında, bir katil balinanın karanlık siluetini gördüm.''

PLANLI VE KOORDİNELİ SALDIRDILAR

Powell, katil balinaların teknenin dümenini kolaylıkla etkisiz hale getirdiğini söyledi. Teknenin dümeni çalışamaz hale geldikten hemen sonra ise, iki katil balina daha saldırıya katıldığını belirtti.

Saldırının en dehşet verici yanının katil balinaların, planlı ve koordineli saldırması olduğunu anlatan Powell, ''Dümen devre dışı bırakıldıktan sonra beş orka da teknenin etrafında dönmeye başladı. Ve teker teker gelip teknenin farklı bölgelerine çarpmaya devam ettiler'' dedi.

KATİL BALİNALARIN TEK AMACI TEKNEYİ BATIRMAKTI

Katil balinaların ne yaptıklarını çok iyi bildiklerini söyleyen Powell, çok zeki olduklarını ifade etti:

''Teknenin zayıf noktalarını biliyorlardı ve beni batırmak için metodik bir şekilde çalışıyorlardı. Tek amaçları tekneyi batırmaktı, hepsi bu.''

59 yaşındaki iş adamı, katil balinaların tekneye saldırmasını engellemek için çeşitli teknikler denediğini ve bunların hiçbirinin işe yaramadığını anlattı.

TEKNE KISA SÜREDE BATTI

Teknenin su almaya başladığını gören Powell, can sallarını şişirdi ve teknede bulunan diğer iki mürettebatıyla birlikte tekneden kaçma planları yaptı. Şans eseri, yakındaki bir İspanyol kurtarma gemisi Powell’in içinde bulunduğu durumu fark etti.

İspanyol sahil güvenliği tarafından kurtarıldıktan yaklaşık 15 dakika sonra, tekne denizin dibini boyladı.