Katil balinaların ölümcül oyunu: Yat battı, petrol tankeri imdatlarına yetişti

14 May 2024 16:53 - Güncelleme : 14 May 2024 17:16

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Alboran Cognas adlı yat, Cebelitarık Boğazı'ndaki Fas sularında katil balinalar yüzünden battı. Akıntıya bırakılan ardından batan yattaki iki kişi, petrol tankeri tarafından kurtarıldı.

İspanya'nın sahil güvenlik ve kurtarma yetkilileri, Fas sularında bir yatın çok sayıda balina tarafından sıkıştırıldıktan sonra battığını doğruladı.

Bilim insanları, balinaların 'oyun amacıyla' saldırıda bulunmuş olabileceklerini belirtti. Öte yandan günde yaklaşık 300 geminin dünyanın en işlek su yollarından biri olan Cebelitarık Boğazı'nda ve Portekiz ile kuzeybatı İspanya'nın Atlantik kıyısı açıklarındaki balina çarpmalarının son yıllarda giderek artığını bildirdi.

''AMAÇLARI ZARAR VERMEK OLSAYDI KOLAYCA YAPARLARDI''

Nörobilimci Lori Marino, "Eğer gerçekten zarar vermek niyetinde olsalardı bunu kolaylıkla yapabilirlerdi. Görünürdeki saldırıların “oyun davranışı olarak başlamış” olma ihtimali daha yüksek. Çok zeki varlıklardan bahsediyoruz ve onların sosyal öğreniciler olduğunu biliyoruz” diye konuştu.