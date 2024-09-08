Katliam gibi kaza! Tankerle otobüs çarpıştı: 13 ölü, 45 yaralı

08 Eylül 2024 08:17 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 08:21

Fildişi Sahili'nde bir otobüsün yolda akaryakıt yüklü tankerle çarpışması sonucu çıkan yangında en az 13 kişi ölürken, 45 kişi de yaralandı.

Trafik güvenliğinin en az olduğu ülkeler arasında gösterilen Fildişi Sahili'nden bir kez daha korkunç bir kaza haberi geldi. Ülkenin kuzeyinde Mali'den gelen bir yolcu otobüsü ile bir tankerin karıştığı trafik kazasında 13 kişinin yanarak öldüğü belirtildi.

KAZANIN SEBEBİ YOLA PARK EDEN KAMYON!

Trafik kazası, ülkenin kuzeyindeki iki büyük şehir olan Bouake ile Korchogo'yu birbirine bağlayan A3 Otoyolu'nda, yerel saatle 23.00 sıralarında meydana geldi. Ülke basınında yer alan haberlere göre, otobüs ile karşı yönden genel "akaryakıt yüklü" bir tanker kamyonu arasında çarpışma meydana geldi. Kazanın "hiçbir uyarı levhası koymadan park eden mal yüklü bir kamyonun yolu daraltması yüzünden gerçekleştiği belirtildi.

Ülkedeki asayiş olaylarını kaydeden bir uyarı platformu olan Police Secours'a göre çarpışma büyük bir yangına neden olurken, kaza sonrası olay yerinde "13 kömürleşmiş ceset" bulundu. 19'u çocuk 45 yaralı ise komşu Katiola ve Niakara kasabalarındaki hastanelere kaldırıldı. Haberde ayrıca ölü sayısının artabileceği bilgisine de yer verildi.

YOLLAR VE ARAÇLAR KÖTÜ DURUMDA

Fildişi Sahili'nde bazı yolların ve birçok aracın durumunun kötü olması ve sürücülerin trafik kurallarına uymaması nedeniyle ölümlü trafik kazaları sık sık yaşanıyor. Ulaştırma bakanlığına göre Fildişi Sahili yollarında her yıl yaklaşık bin 500 kişi hayatını kaybediyor.